شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" وفرت فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في توفير آلاف من فرص العمل منذ انطلاق المبادرة في 2019 وحتى الآن، ووفقا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحت المبادرة في توفير 23 ألف فرصة عمل في 6 أشهر بقرى حياة كريمة.

وفرت مبادرة حياة كريمة 23 ألف فرصة عمل فى 6 أشهر بمختلف القرى. عمل دراسة جدوى لـ150 ألف فرصة عمل بالقرى. جهاز تنمية المشروعات استهدف 52 مركزا لتوفير فرص عمل للشباب. جهاز تنمية المشروعات يركز فى التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالمبادرة بالمشاركة مع جميع وزارات الدولة.

ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول فرص العمل التي وفرتها مبادرة حياة كريمة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: