شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مهنية كبرى تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس من سكان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحدى المؤسسات المهنية الكبرى، عن وظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس فى عدد من التخصصات، على أن يكونوا من حديثى التخرج ومن سكان محافظات القاهرة الكبرى، وألا تزيد أعمارهم على 28 سنة.

وبحسب نص الإعلان، طلبت المؤسسة خريجين من حملة بكالوريوس التجارة "شعبة محاسبة"، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس العلوم وبكالوريوس الزراعة.

وأشار الإعلان إلى الشروط والأوراق المطلوبة والمواعيد التنظيمية، لافتا إلى أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف إرسال طلباتهم مستوفاة للشروط والأوراق عبر البريد الإلكترونى [email protected] فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ النشر، مع إرفاق صورة المؤهل الدراسى والرقم القومى وشهادة الميلاد وشهادة التجنيد للذكور، إضافة إلى صورة شخصية حديثة.