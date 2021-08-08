رئيس وزراء السودان يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لإعمار الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة تكاتف الجهود لإعمار شرق السودان ومعالجة تحدياته.

والتقى حمدوك، اليوم الأحد، وفدًا من المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، والمهندس ميرغني موسى وزير النقل.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن المدخل الأساسي لحل مشكلات شرق السودان تكمن في التنمية والتعمير ونبذ الجهوية، حيث إن شرق السودان ظل يعاني التهميش في العقود الفائتة رغم ما يمتلكه من موارد متعددة، ودعا الإدارات الأهلية إلى أن تلعب دورا في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد الوفد، خلال اللقاء، تأييدهم لمبادرة رئيس الوزراء لتأمين الانتقال والتحول الديمقراطي، كما جددوا دعمهم لجهود الدولة لتحقيق السلام والاستقرار في شرق السودان.

ودعا زعماء الإدارة الأهلية للبدء في مشاريع تنمية شرق السودان وتفعيل مسار الشرق، وجددوا استعدادهم للحوار مع كل مكونات شرق السودان ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية والاعتراف بحق كل المكونات الاجتماعية في شرق السودان للعيش بسلام.

وناقش المشاركون المشاكل بولايات الشرق الثلاث (كسلا، القضارف، البحر الأحمر)، وتحقيق التنمية وقضايا الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها.

ودعا نظار وقيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان إلى ضرورة أن يسنّ لها قانون يحدد صلاحيات عملها حتى تلعب دورا فعالا في قضايا الوطن.