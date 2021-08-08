وظائف السكة الحديد.. 9 مستندات و10 شروط مطلوبة للتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية (1500 فني تخصصات مختلفة) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

ويكون التقديم اعتبارا من الغد الاثنين الموافق 9/8/2021 وحتى 8/9/201 سيتم وذلك فيما يتعلق بالإعلان رقم 2 بشأن تعيين فنيين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة.

ويتم التقدم للمسابقة بطلب شخصي خلال 30 يوما (ما عدا أيام الجمعة) بموجب طلب مرفقا به صور المستندات الآتية:

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

3- بطاقة الرقم القومي سارية.

4- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5- 4 صور شخصية 4×6.

6- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديدية.

7- أصل الحوالة البريدية.

8- ملف ورق حجم كبير.

9- رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على الواتس إلزامي.

ويكون التقديم وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

2- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

3- لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان.

4 -لا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65% لكل الوظائف.

5- تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام مع إحدى المؤسسات المتخصصة.

6 -يتم توريد 250 جنيها، بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

7- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة وعند مطابقة ومعاينة أصل المستندات.

8- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة.

9- في مرحلة قبل التعيين للهيئة الحق في تعديل وظيفة المتقدم في حالة عدم استكمال العدد لبعض الوظائف حسب التوزيع الجغرافي بشرط اجتياز نفس الاختبارات ونفس المؤهل والتخصص والمحافظة وحسب الدرجات الأعلى وبعد استيفاء العدد المطلوب للوظيفة المتقدم عليها.

10- في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إنهاء إجراءات تعيينه، ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أو لم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة 5 سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

ويتم تقديم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:

1- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة.

2- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا، والمقيمين في محافظات (الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

3- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، والمقيمين في محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

4- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق والمقيمين في محافظات (الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

5- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى والمقيمين في محافظات (أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – قنا – الوادي الجديد)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

6- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية والمقيمين في محافظات (أسوان – الأقصر– البحر الأحمر)، باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

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