القبض على شاب يرتدي نقابًا بقنا.. والتحريات: ليست المرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأحد، القبض على شاب يرتدي نقابًا داخل محطة القطار بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بورود بلاغًا من المواطنين بضبط شاب يرتدي نقابًا داخل محطة القطار دشنا، وألقي القبض عليه.

تبين بعد التحقيق معه أن المتهم من قرية الصبريات في دشنا، ويعاني من مرض نفسي، حيث ألقي القبض عليه منذ شهرين داخل مكتب بريد، وكان يرتدي النقاب وجرى الإفراج عنه، واليوم جرى ضبطه داخل المحطة أثناء حجزه تذكرة.

جاري التحقيق مع المتهم، بعد تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.​