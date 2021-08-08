"محمد" يطلب تطليق زوجته: "عايزة 90 ألف جنيه عشان تقلد شفايف ياسمين صبري "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "محمد. س"، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها الطلاق من زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "مراتي عايزه 90 ألف جنيه عشان تقلد شفايف ياسمين صبري وخدود هيفاء.

يروى "محمد" قصة زواجه من "هالة. ك" 23 سنة، مديرة تسويق بشركة مستحضرات تجميل: قبل 4 أشهر تزوجت من "هالة. ك"، بعدما تعرفت عليها عقب حضورها مناسبة خاصة لصديق مشترك بيننا، وبعد التعارف بدأت قصة حب استمرت عام تقريبًا، تمسكت بها خلال هذه الفترة حتى تقدمت لأسرتها لخطبتها وبالفعل تمت الموافقة وانتقلنا إلى عش الزوجية معًا".

يقول "محمد": عشنا حياة زوجية متقلبة، فزوجتي تعشق الملابس الضيقة والقصيرة، وأدى ذلك إلى نشوب خلافات عديدة بيننا منذ الأسبوع الأول للزواج، فزوجتي لم تقتنع بطلبي حول ضرورة تغيير طريقة ملابسها، حتى وصل بي الوضع إلى رفض الخروج معها وحال حدوث ذلك لا أجعلها تخرج من السيارة إطلاقًا".

يكمل الزوج حديثه: "حاولت تغييرها لكنها تحاول إقناع من حولها بأنها تشبه نجمات السينما، ولا تجلس بمكان إلا وتتحدث عما فعلته من عمليات نحافة لجسدها وشد مناطق بجسمها وتجميل وجهها، واستخدامها ماركات عالمية في الكريمات والميك آب".

يواصل "محمد": "استمر الخلاف بيننا حتى طالبتني زوجتي بمبلغ 90 ألف جنيه لعمل بعض العمليات التي تجعلها أكثر جمالاً، وهي محاولة تقليد شفايف ياسمين صبري وخدود هيفاء وهبي، وقتها حدثت مشادة كلامية لمدة ساعة انتهت بشجار جعلني أقوم بطردها من المنزل، ومكالمة والدها لإتمام الطلاق، لكنها رفضت مقابلتي أو النزول للمأذون".

يختتم: وقتها لم أجد مفر سوى إقامة دعوى تطليق للضرر من زوجتي، وبالفعل أقمت دعوى أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، حملت رقم 52 لسنة 2020، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.