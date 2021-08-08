طالبان تسيطر على جزء كبير من قندوز ذكر عضو في مجلس إقليم قندوز، غلام رباني، أن مقاتلي طالبان سيطروا الأحد على جزء كبير من عاصمة إقليم قندوز بشمال أفغانستان، بما في ذلك... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

حزب الله يسعى لصرف الأنظار عن قضية المرفأ قاد الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى تدخل «حزب الله» طرفا مؤيدا لإيران، واستغل ذلك في تشتيت اللبنانيين عن حادثة المرفأ... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

تفجير خط نقل كهربائي في العراق أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي».... بغداد: الوكالات بغداد: الوكالات 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق... جوبا، الخرطوم: أ ف ب جوبا، الخرطوم: أ ف ب 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية عراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.