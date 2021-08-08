مباحثات سعودية عراقية

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طالبان تسيطر على جزء كبير من قندوز
ذكر عضو في مجلس إقليم قندوز، غلام رباني، أن مقاتلي طالبان سيطروا الأحد على جزء كبير من عاصمة إقليم قندوز بشمال أفغانستان، بما في ذلك...
حزب الله يسعى لصرف الأنظار عن قضية المرفأ
قاد الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى تدخل «حزب الله» طرفا مؤيدا لإيران، واستغل ذلك في تشتيت اللبنانيين عن حادثة المرفأ...
تفجير خط نقل كهربائي في العراق
أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....
السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا
استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...
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