حرائق اليونان.. سقوط طائرة إطفاء حرائق في زاكينثوس وإنقاذ الطيار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سقطت في اليونان، طائرة طائرة إطفاء حرائق تُشارك في أعمال إخماد ألسنة اللهب بجزيرة زاكينثوس.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن طائرة إطفاء من طراز “Pezetel” تحطمت خلال حريق في زاكينثوس.

وأشارت إلى أن طيار الطائرة بصحة جيدة وتم إخراجه من موقع التحطم بمساعدة رجال الإطفاء الذين هرعوا للمساعدة. ولفتت إلى أنه سيتم التحقيق في ظروف الحادث من قبل السلطات المختصة.

يشار إلى أن رجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بعد ليلة صعبة أخرى شهدت فرار آلاف الأشخاص من منازلهم، وإجلاء المئات عن طريق البحر، فيما تواجه جنوب أوروبا واحدة من أسوأ موجات الحر منذ عقود.

كما لا تزال حرائق الغابات مستعرة أيضاً في تركيا، التي دخلت يومها الحادي عشر لمحاولة إخماد النيران، التي تعصف بساحلها الجنوبي، وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص على الأقل، ودمرت مئات الأفدنة من الأراضي.