هل تبحث طهران تبحث عن نسخة عراقية من الحرس الثوري؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

التقى اليوم القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي برئيس “هيئة الحشد الشعبي” العراقي فالح الفياضـ في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال اللقاء قال الفياض، إنه “يجب استخدام تجربة الحرس الثوري الإيراني وفقاً للقوانين والخصائص العراقية”.

من جهته، وصف سلامي الحشد الشعبي بـ”التنظيم الجهادي”، مؤكداً أن “إيران تقول كلمتها الأساسية في ميدان المعركة”، حسب ما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية “إرنا”.

وكان سلامي استقبل اليوم الأحد فالح الفياض الذي قال مخاطباً قائد الحرس الثوري: “یعتز الشعب العراقي والحشد الشعبي بالحرس الثوري بسبب دماء قاسم سليماني ومساعداته”.

وواصل يقول: “نحن فخورون بنموذج الحرس الثوري الحامل لخصائص الثورة الإسلامية، واليوم نرى بأنه من واجبنا استخدام تجربة الحرس الثوري الإيراني وفقاً للقوانين والخصائص العراقية”.

من جهته، قال سلامي: “نحن نقول كلامنا الأساسي في ساحة المعارك. والقوى السياسية الحقيقية هي القوى الميدانية”، مضيفاً أن “الحشد الشعبي كان على هذا الصعيد مميزاً.. وقوته كقوة جهادية دفاعية تزداد وفقاً للطموحات الكبرى والإيمان الراسخ والانسجام الداخلي والنظم والانضباط”.

يذكر أن مليشيات أساسية في الحشد الشعبي لا تخفي ولاءها لإيران، وبدلاً من المراجع في العراق تقلد المرشد الأعلى في إيران الذي يعتبر أعلى شخصية رسمية إيرانية في حين أن الحشد الشعبي يعتبر مؤسسة عسكرية، وهو جزء من القوات المسلحة العراقية، ومن المفترض أن يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الذي هو رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف سلامي: “نتحدث عما يحدث اليوم في العراق، وهو زوال أميركا على المستوى العالمي والجزء المهم منه أي العراق، حيث المقاومة في هذا البلد أضعفت أميركا وجعلتها منهارة، ومع ارتفاع التكلفة إنهم يراوحون بين شرين وهما البقاء وتلقي الضربات أو الخروج من العراق منهزمين”.