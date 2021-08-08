شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء جزئي لحرائق الغابات الهائلة في أثينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح رجال الإطفاء بشكل جزئي في احتواء حرائق الغابات الهائلة، التي تهدد الضواحي الشمالية من العاصمة اليونانية، أثينا، لكن في جزيرة "وابية"، مازال الوضع رهيبا، فيما ناشد مسؤولون هناك بتقديم المساعدة.

وعن حرائق أثينا، قال نيكوس بيباس، نائب حاكم منطقة "أتيكا" لقناة "سكاي نيوز": "للمرة الأولى، يمكن القول أن الوضع أفضل إلى حد ما، هناك فقط جبهتان من الحرائق". وحتى الجمعة كانت هناك أربع جبهات من الحرائق .

غير أن قوات الإنقاذ مازالت تواجه ضغطا كبيرا، بسبب الحرائق الهائلة، التي خرجت عن نطاق السيطرة، في شبه جزيرة "بيلوبونيز"، التي تقع في الطرف الجنوبي من البر الرئيسي وجزيرة "وابية" ثاني أكبر جزيرة يونانية بعد كريت.

كان فانيس سبانوس، حاكم منطقة "وسط اليونان"، المسؤول عن الجزيرة، قد أرسل في وقت سابق صباح اليوم نداء استغاثة طلبا للمساعدة.

وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك): "الحرائق مستمرة بلا هوادة، وهي تحرق غابات وتدمر منازل، وتهدد حياة البشر. نريد عددا كبيرا من طائرات إطفاء الحرائق، التي نطالب بها منذ اليوم الأول".

ومن جهة أخرى، ذكر سكان في أثينا أن نوعية الهواء بالمدينة "تكاد لا تطاق"، بسبب الدخان الناجم عن حرائق غابات، والتي وصلت إلى ضواحي المدينة.