السعودية: استئناف العمرة للحجّاج الملقحين الوافدين من دول العالم

08 أغسطس , 2021

أعلنت السعودية صباح الأحد أنها ستستأنف العمرة تدريجياً للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرًا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعلنت وزارة الحج والعمرة "استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الإثنين 9 أغسطس 2021، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف"، وأوضحت أن المعتمرين الوافدين يجب أن يكونوا محصنين باللقاحات المعتمدة لديها.