اخبار العالم

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 10609، السبت، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 696282 حالة.

 

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 80 وفاة جديدة، نزولاً من 92 السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10335 وفاة.

 

وكانت الوزارة قالت في بيان، السبت، إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاماً فما فوق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا