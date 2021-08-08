شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 8990 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 10609، السبت، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 696282 حالة.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 80 وفاة جديدة، نزولاً من 92 السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10335 وفاة.

وكانت الوزارة قالت في بيان، السبت، إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاماً فما فوق.