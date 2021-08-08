«الإخوان.. داعش.. القاعدة.. فيديو وجوب الجهاد».. نص شهادة الشيخ محمد حسان في قضية «داعش إمبابة»

الشارقة - اميمة ياسر - ملايين المواطنين انتظروا اليوم، على أحر من الجمر الاستماع إلى نص شهادة الشيخ محمد حسان في قضية داعش إمبابة، وذلك أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء، وهي الخلية التى تدعو إلى تأسيس وإدارة خلية لتكفير الحاكم والخروج عليه والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.



أجاب الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، عن أسئلة المحكمة التي وجهت إليه، كاشفًا فيها عن رأيه في بناء الجماعات الإسلامية، قائلًا: «أي جماعة مهما كان مسماها خرجت عن كتاب الله وسنة الرسول واستحلت الدماء باسم الدين والإسلام والجهاد فهي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول وسبب للتنازع والخلاف».

نص شهادة الشيخ محمد حسان في قضية داعش إمبابة

محمد حسان فى بداية شهادته طلب من هيئة المحكمة السماح له بانطلاق الحديث وشرح كافة الملابسات والتحدث باستفاضة وتوسع عن خلية داعش الإرهابية والجماعة السلفية، حيث بين أنها سميت بذلك لإتباع السلف الصالح لكن مذهبهم بات مختلف وأصبح كل هدفهم دنيوي فى الفوز بالانتخابات والمناصب وتفريق جموع المواطنين.

وأوضح الشيخ محمد حسان خلال نص شهادته في قضية داعش إمبابة، إن أى جماعة تنحرف وتسبب الخلافات بين المواطنين وأشعل الفتنة وتحفز على قتل رجال الشرطة والجيش هي جماعة انحرفت عن منهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

أمام المحكمة قال الشيخ محمد حسان إنه قد عاهد الله في الإبلاغ عما ورد عن الله ورسوله من منهج وآداب وقواعد الدين الحنيف والابتعاد عن كل بدعة وضلال قد يسمم أفكار الآباء والأبناء ويؤدى إلى سوء الفهم لما ورد في الكتاب والسنة .

رأي محمد حسان في جماعة الإخوان

وقال الشيخ محمد حسان فى نص شهادته إن جماعة الإخوان هي جماعة سياسية تسعى إلى كرسي الحكم والاستيلاء على كافة المناصب والمغانم ومنها مجلس الشعب ومجلس الشورى رغم إنها كانت في بدايتها جماعة دعوية، كما لم تتمكن التوفيق بين فكرهم وفكر الدولة مما أفشلها ومن ثم رفعوا شعار الشرعية مقابل الدماء.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أصدرت في جلسة 12 يونيو الماضي قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور.

وحضر الشيخ محمد حسين يعقوب، في الجلسة السابقة الذي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعي من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضي.

قال الشيخ محمد حسين يعقوب الجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وإنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية. حسبماا نشر موقع "النبأ".

وأضاف أنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

ونشر موقع "الوطن" فيديو لنص شهادة الشيخ محمد حسان أمام المحكمة اليوم والذى جاء كالتالي: