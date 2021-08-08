مصر.. حادث تصادم بين قطار وحافلة ركاب والسكك تكشف المسبب

وقال مصدر بهيئة السكك الحديد المصرية في تصريح لموقع "القاهرة 24" إن "القطار الذي اصطدم بالباص لم يكن محملا بأية حمولات، وذلك بخط شبين القناطر – الزقازيق"، مشيرا إلى أن "الحادث وقع عند الكيلو 58.600 بالمسافة الواقعة بين قرية بردين ومدينة الزقازيق".ولفت إلى أن "سائق الباص أقدم على السير بطريق غير معد للعبور، في إشارة إلى أن قضبان السكة الحديدية أعلى عن الطريق بنحو متر ونصف المتر، لكن السائق لم يراع ذلك وعرض نفسه والركاب لخطر الموت، إلا أن الركاب تمكنوا من مغادرة الباص قبل لحظات من الحادث".

وأكد أنه "تم رفع آثار الحادث وأن حركة القطارات لم تتأثر".

