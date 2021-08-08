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شكوى للمفوضية الاوربية قد تمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-08 | 18:53

شكوى للمفوضية الاوربية قد تمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

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تقدم أحد أعضاء نادي ، يوم الأحد، بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية لمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ليونيل ميسي وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على النادي الفرنسي.
وأرسل الدكتور خوان برانكو أحد أعضاء النادي الكاتالوني شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية نيابة عن أعضاء النادي البالغ عددهم 141 ألفاً، يطالب بمنع باريس من التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 6 مرات وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف على نادي العاصمة الفرنسية.

وجاء في الشكوى التي رفعها برانكو: "وضع باريس مع قواعد اللعب المالي النظيف أسوأ بكثير من برشلونة، ففي موسم 2019-2020 كان برشلونة 54% من دخله على الرواتب، بينما باريس كان يدفع 99%".

ولم يتمكن جوان لابورتا رئيس برشلونة من تجديد عقد ميسي نظراً لأنه وحتى مع تخفيض اللاعب 50 % من راتبه ، فإن مجموع رواتب برشلونة كان سيشكل 110% من الحد الأقصى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ورابطة .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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