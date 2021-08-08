الليبيون يسجلون بكثافة للمشاركة في انتخابات ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مختلف المناطق في ليبيا إقبالا كثيفا من الليبيين على تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت مفوضية الانتخابات في ليبيا، على موقعها في "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن 6474 ناخباً تم تسجيلهم خلال يوم واحد، مشيرة إلى أنه بذلك بلغ عدد المسجلين الجدد 417 ألفا و467 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين.

وبصفة عامة، يحق لمليونين و757 ألفا و543 شخصاُ الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، لكن القانون الليبي يتطلب التسجيل المسبق في سجلات الناخبين قبل كل اقتراع.





وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين لمدة أسبوعين إضافيين، حتى يوم الـ17 من الشهر الجاري.

المتزوجون بأجانب

وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفي سابق أن هذا التمديد جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من (30) ألف مسجل في اليوم.

كما نوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.

من جانبه قال عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب في هذا المؤتمر، إنه تم رفع القيد عن النساء الليبيات المتزوجات من أجنبي، وتمكينهم من التسجيل في المنظومة وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

التسجيل بالخارج

كما أعلن السايح في كلمته في المؤتمر الصحفي، الإثنين، عن انطلاق منظومة التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس آب/المقبل، وسوف تستمر 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية، على أن تجرى الانتخابات في ديسمبر كانون/أول المقبل.



يأتي ذلك، فيما يواصل مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة مناقشة قانون انتخاب رئيس البلاد الجديد.

وكانت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اختتمت الإثنين الماضي، مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي واحد، وفق ما أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا، الثلاثاء.

وأكدت البعثة فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى حل وسط، مشيرة إلى أنهم طلبوا إحالة أربعة مقترحات إلى الجلسة العامة المرتقبة لملتقى الحوار السياسي، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.