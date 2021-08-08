إسرائيل تكشف دور الحوثي في الهجوم على "ميرسر ستريت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الأحد، إن إيران استخدمت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن لمهاجمة سفينة في بحر عمان.

وأضافت، نقلا عن تقرير بريطاني: "وصلت قوات خاصة من الجيش البريطاني إلى اليمن أمس بهدف وضع أيديها على المهاجمين".



وتتخذ شركة "زودياك" للشحن البحري، التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، من بريطانيا مقرا لها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد على أن الحكومة الإسرائيلية تمتلك معلومات استخبارية تؤكد وقوف إيران خلف الهجوم على السفينة.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت لهجوم بطائرة مسيرة الخميس، بحسب الجيش الأمريكي الذي تنتشر سفنه في المنطقة.

وأسفر الهجوم الذي لم تعلن أي جهة تبنيها له، عن مقتل شخصين هما بريطاني وروماني، هو أحد أفراد الطاقم، بحسب شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.



واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء الهجوم وهددت واشنطن "برد مناسب".

