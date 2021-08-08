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وزير الخارجية السعودي يستقبل بمقر الوزارة بالرياض نظيره العراقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، نظيره العراقي فؤاد محمد حسين.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

على مدى تاريخها ترى السعودية العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

 

ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، عمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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