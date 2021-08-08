ووهان تنتهي من فحوص كورونا الجماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت مدينة ووهان في الصين من إجراء الفحوص الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السكان المحليين، بعد تسجيل حالات إصابة محلية جديدة في الموقع الذي يعتبر المركز الأصلي لظهور الوباء. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن الحكومة المحلية أكملت فحص 11.3 مليون شخص، حيث غطت الفحوص معظم سكان المدينة باستثناء طلاب الجامعات الذين يقضون العطلة الصيفية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وفقا لمؤتمر صحفي بشأن مكافحة الفيروس عقدته حكومة ووهان. وقال مسؤولون «إنه تم اكتشاف تسع حالات إيجابية نتيجة للفحوص».

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