خليفة ميركل: لا تحرموا غير المطعمين من الحياة

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وقال أرمين لاشت لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «من تلقى اللقاح أو تعافى أو أجرى اختبارا، يجب ألا تستبعده الدولة من المشاركة في الحياة المجتمعية».
وفي الوقت ذاته دعا لعدم الاستناد إلى قيمة معدل الإصابة الأسبوعي بوصفها معيارا لتقييم انتشار الفيروس، وشدد على ضرورة أن يكون معدل إشغال أسرة المستشفيات ووحدات العناية المركزة أمرا حاسما في التقييم، وقال «لا نريد زيادة العبء على النظام الصحي».
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