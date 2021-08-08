شكرا لقرائتكم خبر خليفة ميركل: لا تحرموا غير المطعمين من الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عارض مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة أنجيلا ميركل في المستشارية الألمانية حرمان غير المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد من الانخراط في الحياة الاجتماعية، طالما أن لديهم نتيجة اختبار سلبية.

وقال أرمين لاشت لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «من تلقى اللقاح أو تعافى أو أجرى اختبارا، يجب ألا تستبعده الدولة من المشاركة في الحياة المجتمعية».

وفي الوقت ذاته دعا لعدم الاستناد إلى قيمة معدل الإصابة الأسبوعي بوصفها معيارا لتقييم انتشار الفيروس، وشدد على ضرورة أن يكون معدل إشغال أسرة المستشفيات ووحدات العناية المركزة أمرا حاسما في التقييم، وقال «لا نريد زيادة العبء على النظام الصحي».