عقوبة جديدة تهدد رئيس بيلاروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعقوبات إضافية، عشية ذكرى إعادة انتخابه. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الاتحاد يستعد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في ضوء التجاهل الصارخ من جانب النظام للالتزامات الدولية». وأضاف بوريل أنه مع الهبوط «القسري وغير القانوني» لرحلة طيران لشركة ريان اير في مايو واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، فإن النظام «زاد من تحديه للمعايير الدولية». وألمح بوريل بذلك، من بين أمور أخرى، إلى أنه جرى تسجيل أكثر من ألفي عملية عبور غير شرعية لحدود ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس في يوليو وحده.

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