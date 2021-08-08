القوات الرواندية تعلن انتزاع ميناء رئيسي في موزمبيق من الجهاديين

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مابوتو: أعلنت القوات الرواندية التي تم نشرها الشهر الماضي لمساعدة جيش موزمبيق في مواجهة الجهاديين، الأحد أنها انتزعت ميناء موكيمبوا دا برايا من قبضة المقاتلين المتطرفين.

وأفادت قوات الدفاع الرواندية على تويتر "سيطرت قوات أمن رواندا وموزمبيق على مدينة موكيمبوا دا برايا الساحلية، التي كانت معقلا للتمرّد منذ أكثر من عامين".

وأكد الناطق باسم القوات الكولونيل رونالد رويفانغا لوكالة فرانس برس ذلك قائلا "نعم (موكيمبوا دا برايا) سقطت".

وأصبحت المدينة الساحلية التي شنت منها أولى الهجمات المتطرفة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، منذ العام الماضي، مقر المتطرفين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية والذي يعرفون محليا باسم حركة الشباب.

وقال رويفانغا في رسالة نصية إن موكيمبوا دا برايا "كانت آخر معقل للمتمردين، ما يعكس نهاية المرحلة الأولى من عمليات مكافحة التمرد التي أدت إلى طرد المتمردين من معقلهم".

وأرسلت رواندا ألف جندي الشهر الماضي لدعم القوات الموزمبيقية التي تسعى الى استعادة السيطرة على مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية والتي تضم أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا.

استعادة السيطرة على أواس

وأعلنت هذه القوات الأسبوع الماضي أول نجاح لها منذ انتشارها، قائلة إنها ساعدت جيش موزمبيق في استعادة السيطرة على أواس وهي بلدة صغيرة لكنها استراتيجية أيضا قرب موكيمبوا دا برايا.

وأضاف رويفانغا "سنواصل العمليات الأمنية لتهدئة تلك المناطق بشكل كامل والسماح للقوات الموزمبيقية والرواندية بارساء الاستقرار عبر عودة (النازحين) إلى ديارهم واستمرار الأعمال التجارية".

ونشرت القوات الرواندية في 9 تموز/يوليو بعد زيارة قام بها الزعيم الموزمبيقي فيليبي نيوسي لكيغالي في نيسان/أبريل.

وبعد أسابيع، انضمت إليها قوات من دول مجاورة، وهي تنتشر برعاية المجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)، وهي كتلة إقليمية مؤلفة من 16 بلدا عضوا.

وأصبحت بوتسوانا أول دولة في مجموعة "سادك" ترسل قوات في 26 تموز/يوليو وقد نشرت وقتها 296 جنديا. وتطرّق الرئيس موكويتسي ماسيسي الذي يرأس ذراع الدفاع والأمن للمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، إلى الحاجة الملحة للاستقرار الإقليمي.

وأعلنت جنوب إفريقيا، القوة الإقليمية والدولة المجاورة لموزمبيق في 28 تموز/يوليو أنها سترسل 1495 جنديا.

وبعد ذلك بيوم، كشفت زيمبابوي خططا لإرسال 304 جنود غير مقاتلين لتدريب كتائب مشاة موزمبيق.

ثم أرسلت أنغولا 20 فردا متخصصا من القوات الجوية العسكرية فيما ستقدّم ناميبيا 5,8 ملايين دولار ناميبي (حوالى 400 ألف دولار) للمساهمة في عمليات مكافحة التمرد.

ويفترض أن يطلق ماسيسي ونيوسي الاثنين رسميا "مهمة سادك في موزمبيق" في بيمبا، عاصمة مقاطعة كابو ديلغادو.

وفي الأسابيع الأخيرة، اكتسبت المساعدة في طرد المتمردين زخما.

وشكل الاتحاد الأوروبي رسميا في 12 تموز/يوليو بعثة عسكرية لمساعدة موزمبيق في تدريب قواتها المسلحة التي تقاتل الجهاديين.

من جانبها، تقدم البرتغال التي سبق ان استعمرت موزمبيق، تدريبات لقوات هذا البلد ومن المتوقع أن يشكل المدربون العسكريون الآتون من لشبونة نصف حجم بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة.