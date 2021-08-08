خطف سويسري على أيدي مسلحين في جنوب نيجيريا

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لاغوس: خطف مسلحون نيجيريون مواطنا سويسريا بعدما أطلقوا النار على الشرطة التي كانت ترافقه في ولاية في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وتزداد وتيرة عمليات الخطف في الولايات الواقعة في شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنشط عصابات إجرامية مدججة بالسلاح فيما يتم خطف العمال الأجانب بين فترة وأخرى مقابل فديات.

وأفاد الناطق باسم شرطة الولاية أميمبولا أوييمي لوكالة فرانس برس بأن السويسري وشخصا آخر خطفا السبت على طريق إبيس-ايتوري في ولاية أوغون.

وأضاف "تم اعتراضهما... قتل اثنان من قطاع الطرق لكنهم نجحوا في خطف شخصين هما مواطن سويسري وشخص آخر".

وأكد أن الشرطة تتعقب الخاطفين.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية إنهم على علم بتقارير إعلامية عن عملية خطف.

وأشار إلى أن "السفارة السويسرية على اتصال بالسلطات النيجيرية والتحقيقات جارية".

وعصابات الخاطفين من بين التحديات التي تواجهها قوات الأمن النيجيرية التي تواجه تمرّدا جهاديا بدأ قبل 12 عاما في شمال شرق أكثر دول إفريقيا كثافة سكانية.

واستهدفت عصابات العام الحالي مدارس وكليات حيث خطف عشرات الطلبة. وخطف بالمجمل نحو ألف طالب في سلسلة عمليات منذ كانون الأول/ديسمبر، تم الإفراج عن معظمهم بعد مفاوضات مع الجهات الخاطفة.