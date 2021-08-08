مقتل صحافي شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية

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غوما (الكونغو الديموقراطية): قُتل صحافي يعمل لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الكونغولية ذبحاً ليل السبت إلى الأحد في روتشورو بمنطقة شمال كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد اضطرابات، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

والصحافي هريتييه ماغايان (26 عاماً) متزوج وأب لطفلين ويعمل منذ عام 2018 لصالح محطة روتشورو التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الكونغولية، وفق ما أفاد زميله روجيه سيبيرادو وكالة فرانس برس.

اوضح المسؤول العسكري في إقليم روتشورو، لوك ألبرت باكول نينجيك، أنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص طلب مقابلته ليتم قتله ذبحاً.

تنشط عصابات مسلحة مختلفة في المنطقة، لكن الجيش الكونغولي يسيطر على المنطقة حيث وقع الحادث، وافترض المسؤول أن تكون عملية القتل تمت بدوافع إجرامية، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتيجة التحقيق الذي فُتح صباح الأحد.

وأضاف سيبيرادو "نعتقد أن مقتله مرتبط بالاستخبارات" وذلك "لأنهم أخذوا هاتفه بعد قتله". وكان ماغايان يحيي برامج تستهدف الشباب ينصحهم خلالها "بإفساح الطريق أمام السلام" لمواجهة انعدام الأمن المتجذر في المنطقة.

ومنذ السادس من أيار/مايو، اعلنت حال الطوارئ المشددة في إقليم ايتوري وفي إقليم شمال كيفو المجاور بهدف وضع حد لانشطة المجموعات المسلحة التي ترهب المدنيين.