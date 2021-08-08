شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات برلمانية لـ"الشيوخ" بقطاع الصحة أبرزها نظام متكامل لتسجيل الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى قطاع الرعاية الصحية، فى مقدمتها التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات.

وتأتى هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التى تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتى وافق عليها المجلس النيابى:

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التى تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفى للمهنة والاحتياجات الصحية.

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية ( BIOTECHNOLOGY ) مثل إنتاج المثائل الحيوية ( BIOSIMILARS ) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، التعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء فى مصر.

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتداولها وذلك بعد اختيار الأصناف التى تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الالتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما فى ذلك التحليل الضمان الجودة والفاعلية والمأمونية. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل فى كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة.

5- تطوير التعليم الصيدلى بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهى برنامج فارم دى ( PHARM D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية ( CLINICAL PHARMACY ).