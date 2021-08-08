شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللجان الفرعية المسئولة عن إدارة مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على "حياة كريمة" في وزارة التخطيط، أن هناك لجنة رئيسية لإدارة مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة بمجلس الوزراء، منبثق عنها أربع لجان فرعية، وجميعها يعمل لإدارة مشروعات مبادرة حياة كريمة، وجاءت اللجان الأربعة كما يلى:

اللجنة الأولى هي لجنة البنية الأساسية. اللجنة الثانية تمثلت في لجنة التدخلات الاقتصادية وقوة العمل. اللجنة الثالثة في لجنة التدخلات الاجتماعية. اللجنة الرابعة هي لجنة مؤشرات الأداء والتنمية والمسئول عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أكدت على أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية، التي تعد الأضخم على مستوى العالم، مشددةً على ضرورة مشاركة كافة الجهات وخاصة مسئولي التخطيط والمتابعة في المحافظات، في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة في التحول الرقمي والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.