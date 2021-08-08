شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بأن تكون المحاور على النيل شرايين تنمية وحياة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتى وادى النيل، ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية.