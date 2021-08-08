اليونان: تسجيل 1852 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - آثينا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في اليونان اليوم الأحد تسجيل 1852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 514 ألفا و 192 حالة.

وأفادت صحيفة (كاثميريني) اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 13 ألفا و75 حالة وفاة بعد تسجيل 17 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات وتم وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي بلغ حاليا 204 حالات بينما تعافى 2838 حالة خلال الساعات السابقة.