السجن عامين لعاطل بتهمة مقاومة السلطات في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالحبس سنتين، في اتهامه بترويج المخدرات ومقاومة السلطات ببولاق أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حسب ما ورد بأمر الإحالة، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحيازة مخدر الترمادول بقصد التعاطي.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة مقاومة أفراد الشرطة المكلفين بضبطه، لحملهم على إيقاف عملهم وهو ضبطه، بأن أشهر في وجههم سلاح أبيض، مهدداً إياهم بإلحاق الأذى بهم وبنفسه حال ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده، واتهمت النيابة المتهم بحيازة سلاح أبيض.