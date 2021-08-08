قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لـ 3 ساعات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غدٍ الإثنين الموافق، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وحذرت الشركة، المواطنين من استخدام المياه خلال الفترة المذكورة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.​