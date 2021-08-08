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خنقها بـ "إيشارب".. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في 15 مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس صاحب مصنع 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته خنقًا باستخدام إيشارب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، عقب ضبطه بعد شهر من هروبه.

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغًا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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