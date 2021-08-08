تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بحي مدينة نصر 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر للاستيلاء على أموال المواطنين.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحي التابع لمحل سكنهما، وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما إلا أنهما ارتابا في أمره فقاما بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التي تدل على ممارسة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.