تفجير خط نقل كهربائي في العراق

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي». وذكر بيان للشركة، أن «خط شرق الموصل - سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB)».

وأضاف، أن «التفجير تسبب بسقوط البرج وتقطع الأسلاك في منطقة السلامية، قرب قرية الكصر بمحافظة نينوى». وأشار إلى أن «ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظة».

وتابع البيان، أن «الملاكات الهندسية والفنية في فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى، وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي، شرعت إلى مكان العارض وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج وتصليح الأضرار وتسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت».