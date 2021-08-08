عقوبة جديدة تهدد رئيس بيلاروس

وأضاف بوريل أنه مع الهبوط «القسري وغير القانوني» لرحلة طيران لشركة ريان إير في مايو واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، فإن النظام «زاد من تحديه للمعايير الدولية». وألمح بوريل بذلك، من بين أمور أخرى، إلى أنه تم تسجيل أكثر من ألفي عملية عبور غير شرعية لحدود ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس في يوليو وحده.
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يتم ذلك عن عمد من جانب حكومة مينسك.
وكان لوكاشينكو قد هدد بالسماح لأشخاص من دول مثل العراق أو أفغانستان أو سورية بعبور الحدود ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
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