قوات الاحتلال تعتقل عضو حركة فتح

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تفجير خط نقل كهربائي في العراق
أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....
السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا
استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...
30 قتيلا في اشتباكات داخل حركة مشار
قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة، التي يتزعمها «مشار»، أسفرت عن...
فتاة نيجيريا تعود لأسرتها بعد 7 سنوات اختطاف
أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهن بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات،...
الحوثيون يشترون العقارات بعملات مزيفة
لجأت ميليشيا الحوثي كعادتها للخداع لتنفيذ حيلها، حيث كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء، تزوير الحوثيين لمبالغ مالية كبيرة، من خلال...
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