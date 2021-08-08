ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت «مخبر» بعقوبات مباشرة على خلفية إدارته أغنى وقف تديره الدولة في إيران، حيث فرضت في يناير عقوبات على «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» وعلى «مخبر». قد اختار المرشد علي خامنئي في 2007 «مخبر» لإدارة المؤسسة التي تم تشكيلها بقدر طائل من الممتلكات والأصول التي تمت مصادرتها بعد ثورة 1979.
في سياق متصل، أصدر «رئيسي»، اليوم، مرسوما ينص على اختيار غلام حسين إسماعيلي رئيسا لمكتبه. شغل «إسماعيلي» (56 عاما)، في وقت سابق، منصب رئيس دائرة الرئاسة في السلطة القضائية، والمتحدث باسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر معاقب سابق.. مخبر نائبا أول للرئيس الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.