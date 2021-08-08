معاقب سابق.. مخبر نائبا أول للرئيس الإيراني

أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أول مرسوم رئاسي له اليوم، عين بموجبه محمد مخبر، ذا الـ66 عاما، نائبا أول للرئيس. بهذا القرار، يحل «مخبر» محل إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت «مخبر» بعقوبات مباشرة على خلفية إدارته أغنى وقف تديره الدولة في إيران، حيث فرضت في يناير عقوبات على «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» وعلى «مخبر». قد اختار المرشد علي خامنئي في 2007 «مخبر» لإدارة المؤسسة التي تم تشكيلها بقدر طائل من الممتلكات والأصول التي تمت مصادرتها بعد ثورة 1979.

في سياق متصل، أصدر «رئيسي»، اليوم، مرسوما ينص على اختيار غلام حسين إسماعيلي رئيسا لمكتبه. شغل «إسماعيلي» (56 عاما)، في وقت سابق، منصب رئيس دائرة الرئاسة في السلطة القضائية، والمتحدث باسمها.