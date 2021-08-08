فتاة نيجيريا تعود لأسرتها بعد 7 سنوات اختطاف

أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهن بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات، أطلق سراحها والتقت عائلتها.

وذكر حاكم بورنو باباغانا أومارا زولوم، : «أعرف شعور عائلات اللواتي ما زلن في الأسر، ولكن يجب أن نبقى متفائلين بعد تطورات اليوم».

وقال مكتب حاكم بورنو إن الفتاة حضرت إلى مقر للجيش في 28 يوليو، لكن النبأ لم يعلن لمنحها الوقت للاتصال بوالديها.