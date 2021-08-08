فتاة نيجيريا تعود لأسرتها بعد 7 سنوات اختطاف

وذكر حاكم بورنو باباغانا أومارا زولوم، : «أعرف شعور عائلات اللواتي ما زلن في الأسر، ولكن يجب أن نبقى متفائلين بعد تطورات اليوم».
وقال مكتب حاكم بورنو إن الفتاة حضرت إلى مقر للجيش في 28 يوليو، لكن النبأ لم يعلن لمنحها الوقت للاتصال بوالديها.
وأثارت الحادثة استياء دوليا، وأدت إلى إطلاق حملة تحت شعار «أعيدوا لنا بناتنا» من أجل إطلاق سراحهن.
وذكرت منظمة العفو الدولية في الذكرى السابعة لخطفهن في أبريل الماضي أن الجيش النيجيري تمكن من تحرير غالبية الفتيات أو عثر عليهن، لكن حوالى مئة منهن ما زلن مفقودات.
جماعة بوكو حرام:
- أودى الصراع بحياة أكثر من 36 ألف شخص.
- واضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم.
- خطف 276 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما من مدرسة للبنات في شيبوك في 2014.
- جرت عمليات خطف جماعي أخرى في شمال نيجيريا من شيبوك، مما أدى إلى إغلاق مئات المدارس.
- منذ ديسمبر الماضي خطف حوالى ألف طالب لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.
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