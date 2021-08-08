الصين تجري فحوص كورونا لـ11 مليون شخص في ووهان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في مدينة ووهان في وسط الصين، اليوم الأحد، إنها أنهت فحوص كوفيد-19 على مستوى المدينة طاولت أكثر من 11 مليون شخص إثر تسجيل إصابات محلية بعد أكثر من عام على اكتشاف الفيروس فيها.

وقال لي تاو، المسؤول الكبير في ووهان، خلال مؤتمر صحفي، إن الاختبارات التي بدأت الثلاثاء، توفر "تغطية كاملة بشكل أساسي" لجميع المقيمين في المدينة باستثناء الأطفال دون السادسة والتلاميذ الذين يمضون إجازتهم الصيفية، وفق وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه بحلول السبت، سجلت المدينة 37 إصابة محلية بكوفيد-19 واكتشفت 41 ناقلا محليا بدون أعراض في المرلحة الأخيرة من الفحوص الجماعية.

وأعلن مسؤولو المدينة، الأسبوع الماضي، أنه تم اكتشاف سبع إصابات منتقلة محليا بين عمال مهاجرين في ووهان، بعدما بقيت المدينة خالية من الوباء لمدة عام بعد الحجر الصحي غير المسبوق الذي فرض فيها أوائل العام 2020 عقب انتشار الفيروس.

وأوضحت السلطات أنها حشدت أكثر من 28 ألف عامل صحي في حوالى 2800 موقع لحملة الاختبارات.

وتمكنت الصين من خفض عدد الإصابات المحلية إلى الصفر تقريبا بعد ظهور فيروس كورونا لأول مرة في المدينة أواخر العام 2019، ما سمح للاقتصاد بالانتعاش وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير.

لكن الموجة الجديدة المدفوعة بالمتحورة "دلتا" من الفيروس وصلت إلى عشرات المدن بعدما تسببت عدوى بين عمال تنظيف مطارات في نانجينغ بسلسلة من الإصابات في كل أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الصين قيودا على سكان بعض المدن وأمرتهم بالبقاء في منازلهم وقطعت وسائل النقل المحلي وأجرت اختبارات جماعية في جزء من حملتها لمكافحة هذه الموجة وهي الأوسع نطاقا منذ أشهر.

كذلك، شددت بكين قيود السفر إلى الخارج لمواطنيها كجزء من الجهود لاحتواء الإصابات المتزايدة.

وأعلنت هيئة الهجرة الصينية الأربعاء أنها ستتوقف عن إصدار جوازات سفر عادية وغيرها من الوثائق اللازمة لمغادرة البلاد في الحالات "غير الضرورية وغير الطارئة".