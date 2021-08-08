طالبان تسيطر على عواصم ثلاث ولايات أفغانية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - سيطرت حركة طالبان على عواصم ثلاث ولايات أخرى في أفغانستان في وقت تنقل معركتها إلى المدن بعدما انتزعت معظم مناطق الريف في الأشهر الأخيرة.

وسيطرت الجماعة على ما يصل إلى عواصم خمس ولايات منذ الجمعة في هجوم سريع.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وطالقان في الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى اليوم الأحد.

وتحدث أحد سكان قندوز عن «حالة فوضى تامة» تعم المدينة.

وقالت باروينا عظيمي، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة في ساري بول، عبر الهاتف إن مسؤولي الحكومة والقوات المتبقية انسحبوا إلى ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى محمد حسين مجاهد زاده بأن طالبان «حاصرت» المجمّع.

وجاء بعدها دور مدينة طالقان الأحد إذ قال أحد قاطنيها لفرانس برس عبر الهاتف إنه شاهد قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في قوافل.

وأكد مصدر أمني «انسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم. باتت المدينة للأسف بالكامل في قبضة طالبان».

تعد مدينة قندوز أهم مكسب تحققه طالبان منذ شنت هجوماً في مايو مع بدء القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها من البلاد.

ولطالما كانت هدفاً بالنسبة لطالبان التي اجتاح مقاتلوها المدينة في 2015 ومرة أخرى في 2016، لكن من دون أن ينجحوا يوماً في السيطرة عليها لمدة طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاستعادة المنشآت الرئيسية.

وذكرت في بيان أن «قوات خاصة أطلقت عملية تطهير. تم تطهير بعض المناطق بما في ذلك مباني الإذاعة والتلفزيون الوطنيين من عناصر طالبان».

وأفاد الناطق باسم الوزارة ميرويس ستانكزاي، في وقت لاحق، أنه تم نشر تعزيزات تشمل قوات خاصة في ساري بول وشبرغان.

وأضاف «ستتحول هذه المدن التي تريد طالبان السيطرة عليها إلى مقابرها».

سيطرت الحركة الجمعة على أول عاصمة ولاية في أفغانستان هي مدينة «زرنج» في ولاية نيمروز، وانتزعت في اليوم التالي شبرغان في ولاية جوزجان الشمالية.

وأفادت تقارير بوقوع معارك على أطراف هرات (غرب) ولشكركاه وقندهار (جنوب).

وشكّلت وتيرة التقدّم الذي حققته طالبان مفاجأة للقوات الحكومية لكن عناصرها تلقوا جرعة دعم في وقت متأخر السبت بعدما قصفت مقاتلات أميركية مواقع طالبان في شبرغان.

وصرحت المتحدثة باسم القيادة المركزية ماجور نيكول فيرارا في واشنطن «نفّذت القوات الأميركية عدة ضربات جوية دفاعاً عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة».