كورونا في ماليزيا.. تخفيف الإجراءات في ثماني ولايات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

قررت السلطات الماليزية تخفيف الإجراءات المتخذة في ظل انتشار كورونا، عن الأفراد الذين تلقوا تطعيماً كاملاً في ثماني ولايات استوفت شروطاً مثل انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع معدلات التطعيم.

وأعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين في كلمة بثها التلفزيون: “إن هذه الإجراءات، التي ستسمح بتناول الطعام في المطاعم وممارسة الرياضات الفردية في الأماكن المفتوحة والسفر بين الولايات، ستسري يوم الثلاثاء”.

وأضاف ياسين: “أعرف أن الكثيرين أرهقتهم الجائحة أو يتعرضون لإعياء الجائحة”.

وتخضع ماليزيا لعزل عام منذ الأوّل من حزيران وفي حين أن الإصابات اليومية تواصل تسجيل أرقام قياسية بدأت عدة ولايات في إحراز تقدم في مواجهة المرض في الشهر الماضي وبدأت في رفع القيود جزئياً.

ولن تُطبق الإجراءات التي أعلنت في العاصمة كوالالمبور والمناطق المحيطة بها حيث ما زالت معدلات الإصابة بها الأعلى في البلاد.

وستسمح الحكومة أيضا للمواطنين والأجانب الحاصلين على إقامة بالحجر الصحي في المنازل لدى عودتهم من الخارج أيا كانت الولايات التي يقيمون فيها.

وقال محيي الدين إن الحكومة تبحث أيضا تخفيف القيود عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد وسيعلن عن ذلك قريباً.