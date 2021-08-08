استهداف ثلاثة أرتال للتحالف الدولي بمناطق مختلفة في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

أفادت مصادر أمنية بتعرض رتلين تابعين لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، اليوم الأحد، إلى هجومين منفصلين بمحافظتي بغداد وبابل وسط البلاد.

وقالت المصادر إن “عبوة ناسفة انفجرت في رتل للتحالف الدولي على أطراف العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية”.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر في شرطة محافظة بابل، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق السريع بالمحافظة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية طفيفة في أحدى المركبات”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين، كما لم تصدر السلطات العراقية أو التحالف الدولي بيانا بشأنها.

يشار إلى أن مجهولين فجروا صباح اليوم، عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، لتصل عدد الهجمات إلى 9 في غضون أقل من 10 أيام.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة المفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات؛ إذ هددت تلك الفصائل مراراً باستهداف القوات الأمريكية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.