ملك البحرين: أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن أمن مصر ”ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي“، معربا عن تضامن المنامة مع القاهرة، في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سلم الملك حمد بن عيسى دعوة رسمية لزيارة القاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأن الملك حمد بن عيسى ”أكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأنه يتطلع دائما إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما“.

وأكد ”تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة كافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل“.

ونوه العاهل البحريني خلال لقائه شكري في المنامة، إلى ”أهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة“.

وبحسب الوكالة، تسلم الملك حمد بن عيسى، رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة لزيارة القاهرة.

وقالت الوكالة: رحب ملك البحرين ”بهذه الدعوة الكريمة، معربا عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة“.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري أكد خلال اللقاء ”ما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها، فضلا عن حرص البلدين على الدفع بها قدما على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من الازدهار والنماء“.

وشدد شكري على ”حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدامة، لاسيما في إطار موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد توجه، السبت، إلى البحرين، في زيارة رسمية، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.