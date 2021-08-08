العراق يرحب بنقل قوات أمريكية إلى قواعدها بالكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مستشارية الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، بمغادرة قوات (OTH)، التابعة للتحالف الدولي من العراق، وعودتها إلى قواعدها في الكويت.

وأكد مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، أن ذلك التحرك يأتي ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي الأخير بين بغداد وواشنطن.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، إن الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا".

وأردف بالقول: "هي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين".

وكان التحالف الدولي أعلن، أمس السبت، مغادرة قوة خاصة تابعة له أراضي العراق بعد إكمال مهمتها في هذا البلد.

وقال التحالف، في بيان، إن "قوة الأفق (OTH) التابعة للتحالف أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت".

وأفاد البيان بأن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 وChinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

ووفق التحالف فإن هذه القوة تستجيب عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

ويأتي انسحاب هذه القوة بعد توصل بغداد وواشنطن، مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.