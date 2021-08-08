الرئاسة المصرية تمدد خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام كامل

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

مددت الرئاسة المصرية خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام كامل، في قرار لاحق على دوره الكبير في أزمة "إيفر جيفن".



وبموجب قرار الرئاسة المصرية، سيبقى الفريق ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس وعضو منتدب بها لمدة عام كامل بداية من 12 أغسطس/ آب.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، حيث حمل الرقم 333 لسنة 2021.

وربيع تولى بنفسه إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي الجنوبي للقناة.

ونالت القناة إشادة عالمية كبيرة لطريقة إدارتها للأزمة، كما حصلت مصر على حزمة تعويضات جيدة إثر مفاوضات ناجحة مع الجهة المالكة للسفينة.