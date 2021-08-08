ملك البحرين يؤكد تضامن بلاده مع مصر في أمنها المائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت البحرين وقوفها مع مصر فيما يحفظ أمنها المائي، هذا ما أكده عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يتسلم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتعلق الرسالة الخطية، التي حملها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسلمها للعاهل البحريني اليوم الأحد، لدى استقباله بقصر الصافرية، بـ"العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

كما تضمنت -حسب المصدر ذاته- دعوة عاهل البحرين إلى زيارة مصر، حيث رحب الملك حمد بن عيسى بهذه الدعوة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.



كما تعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والبحرين، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

ونقل سامح شكري إلى ملك البحرين "تحيات وتقدير الرئيس المصري وأطيب تمنياته لشعب البحرين بدوام التقدم والرخاء، فيما كلفه العاهل البحريني بنقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته الخالصة لمصر وشعبها العزيز بالمزيد من التطور والازدهار"، حسب الوكالة.



وخلال استقباله الوزير المصري، أكد العاهل البحريني "اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه الدائم الى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين، منوهاً بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة".

وأشاد عاهل البحرين أيضا "بما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من نهضة تنموية شاملة هي محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية".

وفيما يخص سدّ النهضة أكد ملك البحرين "تضامن مملكة البحرين مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المنامة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل".

ونوه ملك البحرين بـ"الدور المركزي لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي".

من جانبه أعرب الوزير سامح شكري عن "بالغ التقدير والاعتزاز بجهود العاهل البحريني، ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع مصر"، مثمناً "المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة حمد بن عيسى تجاه مصر وشعبها ودورها المهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك".