محمد حسان: الإخوان فشلوا فرفعوا شعار الشرعية أو الدماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يجد القطب السلفي المصري محمد حسان سوى التبرؤ من جماعة الإخوان أمام إحدى المحاكم المصرية، قائلا: "الجماعة رفعت شعار الشرعية أو الدماء".

وواصلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، سماع أقول الشهود في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

وبدا على "حسان" التعب، حيث حضر إلى المحكمة رفقة شقيقه وابنه، مستندًا عليهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعن رأيه في الإخوان، قال حسان: "جماعة دعوية في بدايتها، تحولت إلى جماعة سياسية، تستهدف كرسي الرئاسة، وتمكنوا من الفوز به وبجميع المناصب، من رئاسة مجلسي الشعب والشوري، ومعظم المحافظات والوزارات والهيئات".



وأضاف: "الإخوان لم تتمكن من التوفيق بين فكر الجماعة الواحدة، وفكر الدولة المتعدد ما أدى إلى فشلهم، فرفعوا شعار الشرعية أو الدماء، وهو ما شاهدناه في مظاهراتهم".

ووصف أي جماعة تستحل دماء رجال الجيش والشرطة باسم الدين والجهاد بأنها "منحرفة وعلى ضلال".

وأبرز محمد حسان في شهادته أنه أول من طالب بـ"الحجر الدعوي"، وأن تكون الدعوة تحت مظلة الدولة، ويتصدر لها من هو أهل لها.



ونبه إلى أن "تنظيم داعش رأس الخوارج، وأصحاب انحراف فكري يؤدي إلى التدمير والتخريب، والفكر الذي يتبناه التنظيم الإرهابي، يخالف معتقد وأصول الدين الإسلامي".



كما نفى أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها ذات صلة أو تشجع على ذلك الفكر الدموي.

شهادة حسان جاءت بعد نحو 3 أسابيع من سماع شهادة محمد حسين يعقوب كشاهد أيضًا في القضية نفسها.

وأثارت تفاصيل شهادة يعقوب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبرأ الشيخ السلفي من أفكاره التي ظل يدعو لها منذ فترة التسعينيات.

وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 11 أبريل/ نيسان الماضي استدعاء كلا من محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لسماع شهادتيهما في القضية المعروفة بـ"خلية داعش إمبابة" بناء على طلب الدفاع.

وسعى محامو المتهمين لسماع أقوال "حسان ويعقوب" ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه، خاصة بعد أن استند متهمون بالقضية لكلام القطبين كمرجعين لهما.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إلغائها غرامة مالية عليه قدرها ألف جنيه مصري (64 دولارا تقريبا).



وفي مايو/أيار الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة تغريم كل من محمد حسان ومحمد حسين يعقوب 1000 جنيه لكل منهما لتخلفهما عن حضور الجلسة للشهادة، وكلفت النيابة بإعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.

