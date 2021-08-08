مجلس قبلي باكستاني يحث الحكومة على مراجعة سياستها الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

حث مجلس قبلي باكستاني، مكون من زعماء مخضرمين من البشتون، الحكومة الباكستانية على مراجعة سياستها الخارجية، في ظل الوضع المضطرب في أفغانستان. وذكرت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، أن اجتماع المجلس القبلي الذي عقد في منطقة "شارسادا"، حضره العديد من الزعماء، من بينهم أفتاب أحمد خان شيرباو، رئيس حزب "قاومي وطن" القومي البشتوني. وسلط المتحدثون الضوء على الوضع المتغير في أفغانستان والموجة الجديدة من الإرهاب في البلاد وحقوق البشتون وقضايا أخرى. وأصدر المجلس القبلي إعلاناً مكوناً من 21 نقطة، يدين التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية من قبل الدول المجاورة، وحث الحكومة على إعادة النظر في سياستها الخارجية في أعقاب تصاعد الوضع في أفغانستان. وحمل المجلس أمريكا وحلفاءها المسؤولية عن تدهور الوضع في الدولة المجاورة.

