"الحشد" يسعى لتطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلن قائد ميليشيا الحشد الشعبي فالح فياض، أن الجماعة تسعى لتطبيق نموذج الحرس الثوري في العراق. وقال فالح الفياض خلال لقائه مع قائد الحرس الثوري الإيراني حسن سلامي، "نحن فخورون بنموذج الحرس الثوري الإيراني بخصائص الثورة الإسلامية، واليوم نعتبر أن من واجبنا استخدام خبرة الحرس الثوري الإيراني مع قوانين وخصائص العراق". وبحسب موقع "إيران إينترنشنال" خاطب القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، قائد جماعة الحشد الشعبي خلال الاجتماع قائلاً: "نحن أنصاركم في جبهة المقاومة وفي مواصلة هذه المعركة الكبرى". وظهر في صورة اللقاء التي بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلم الحرس الثوري، دون أي وجود لعلم العراق خلال اللقاء.

