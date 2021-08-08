حرائق الغابات تهدد موقع بحث نووي في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

قال مسؤولون اليوم الأحد إن امتداد حرائق الغابات في روسيا يهدد موقع بحث نووي في مدينة سارفو، مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ. وقال مسؤولو المدينة: إنه "كان من الضروري تعزيز مستوى الخطر لأن الحرائق بالقرب من نيجني نوفجورود تتوسع". وأضافوا، أن "تغير الوضع يجعل من السهل حشد قوات إطفاء إضافية". ولكن هذا الحريق مجرد واحد فقط من الحرائق التي تحاول القوات في روسيا حاليا إخمادها. وتعد منطقة ساخا في سيبيريا، شمال شرق البلاد، الأكثر تضرراً. فقد احترقت عشرات المنازل وجرى إجلاء السكان. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور التلفزيونية سماء مدينتي اركوتسك وكراسنويارسك وهي يغطيها الدخان. وقالت السلطات إن هناك نحو 3.5 مليون هيكتار تحترق في أنحاء البلاد، وهو ما يساوى مساحة صربيا ومونتنجرو سويا. وتحدث خبراء الارصاد ومنظمة جرين بيس عن حدوث أسوأ حرائق غابات في تاريخ روسيا. ومن ناحية أخرى، تتعامل طواقم الاغاثة في منطقة امور، التي تتاخم الصين، مع الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة. وقد غمرت المياه نحو 80 كيلومترا من الشوارع و6جسور، كما تقطت السبل بـ 24 منطقة بسبب فيض نهر امور، وفقاً لما قاله وزير النقل الاقليمي الكسندر سيلينين.

