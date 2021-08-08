الصين تطالب أمريكا بوقف التدخل في شؤون هونغ كونغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

دعت الصين الولايات المتحدة إلى احترام السيادة الصينية ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ، رداً على تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوفير ملاذ آمن مؤقت لبعض سكان هونغ كونغ. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قولها في بيان إن المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي في الخامس من أغسطس (أب) أظهرت تدخلاً جسيماً في الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين. وسوف تسمح الخطوة الأمريكية لمواطني هونغ كونغ في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 18 شهراً.

